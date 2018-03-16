20 يوما على جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2018 المنامة في 16 مارس/بنا/ عشرون يوما فقط تفصلنا عن سباق الـFORMULA 1 – جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018، والذي سينطلق في الفترة من6 حتى 8 أبريل المقبل، وكجولة ثانية من موسم بطولة العالم للفورمولا وان.





ودعت حلبة البحرين الجماهير لزيارة مركز بيع التذاكر التابع لها في مجمع البحرين سيتي سنتر وحجز مقاعدهم وذلك لحضور السباق الذي يمثل النسخة الرابعة عشرة لاستضافة البحرين لسباقات الفورمولا وان، وذلك لقرب موعد السباق ولضمان حجز المقاعد والاستمتاع بجدول مزدحم بالفعاليات والسباقات والحفلات الغنائية.



وأشارت إلى أن حاملي تذاكر السباق سيتمكنون من الدخول مجانا للحفل الغنائي يوم الجمعة الموافق 6 أبريل للفنان العالمي كارلوس سانتانا، كما سيتم قريبا الإعلان عن المزيد من الحفلات الغنائية.



كما تستضيف حلبة البحرين الدولية لجانب سباق الفورمولا وان سباقين مساندين وأبرزهما بطولة الفورمولا 2 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والسباق المساند الآخر تحدي كأس البورش جي تي الشرق الأوسط.



أما بالنسبة لأسعار التذاكر لحضور السباق العالمي فسيكون سعر التذكرة لثلاثة أيام السباق على المنصة الرئيسية وذلك بـ 150 دينار بحريني، بينما المنصات الأخرى كمنصة بتلكو فيبلغ السعر 120 دينار بحريني، 100 دينار بحريني لمنصة المنعطف الأول، و60 دينار بحريني لمنصة الفوز ومنصة الجامعة.



كما توجد هناك عدد من التخفيضات كالتخفيض المخصص للأطفال من سن 3 إلى 12 سنة الذين سيحصلون على تخفيض بنسبة 50%، وتلاميذ المدارس سيحصلون على تخفيض بنسبة 25% وذلك من 13 سنه حتى 17 سنة، طلاب الجامعة 10%، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيحصلون على 25%، والمتقدمين في السن من 60 سنة وأكثر سيحصلون على 25% تخفيض.









ح ب/خ.أ



بنا 1431 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/16 - 41 : 05 PM