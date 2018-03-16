هالة الأنصاري تعقد اجتماعات عمل للترويج لجائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة نيويورك في 16 مارس/ بنا / في ختام مشاركة مملكة البحرين في أعمال لجنة وضع المرأة (62) بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك، عقدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وبحضور سعادة وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، اجتماعات عمل مع عدد من المسئولين في منظمات دولية مالية واقتصادية، حيث ألتقت بسعادة السيد محمود محي الدين نائب رئيس مجموعة البنك الدولي حيث تم استعراض تجربة البحرين في مجال المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى جانب استعراض أهداف وغايات جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التي أعُلن عن فتح باب المشاركة فيها قبل أيام، وأبدى السيد محمود محي الدين اهتمام مجموعة البنك الدولي بمبادرة سموها العالمية وضرورة التعريف بها وتشجيع كافة الجهات ذات الصلة للاشتراك في هذه الجائزة النوعية التي تعزز المبادرات المؤسسية والفردية المبذولة تجاه تفعيل سياسات تقدم المرأة لتدعم مشاركتها في التنمية الشاملة.







كما عقدت الأمين العام للمجلس، اجتماع عمل مع سعادة السيدة اريكا كارول مديرة التنسيق في صندوق النقد الدولي المعنية بملف منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وسعادة الدكتورة سميرة التويجري كبيرة مستشاري السياسة الصحية بالبنك الدولي، حيث اطلعتا على تفاصيل الجائزة مع تأكيدهن في هذا الإطار على اتساق أهداف الجائزة مع ما تسعى له مؤسساتهن للارتقاء بحياة المرأة واستدامةً مشاركتها بما يسهم في إحداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من النشاطات المشتركة لتشجيع مؤسسات القطاع المالي والمصرفي حول العالم للتقدم لهذه الجائزة والنوعية.



هذا وشهد جناح جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اقبالاً كبيراً من المهتمين والمعنين بشؤون المرأة للتعرف على الجائزة والمشاركة فيها والتي تقدر مجموع جوائزها حوالي 400 ألف دولار أمريكي وتستهدف مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمبادرات الفردية.



ح ب/خ.أ



بنا 1428 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/03/16 - 56 : 05 PM