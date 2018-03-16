الخارجية الفرنسية تطالب الصحفيين بعدم السفر إلى سوريا باريس 16 مارس/بنا/ حثت وزارة الخارجية الفرنسية الصحفيين على عدم السفر إلى سوريا في ظل تصاعد العنف لا سيما في منطقتي الغوطة الشرقية وعفرين.



وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول قائلة "في ظل تصاعد العنف في سوريا لا سيما في الغوطة الشرقية ومنطقة عفرين، سنكون ممتنين إذا تخليتم عن أي خطط للذهاب إلى هذا البلد أو إيفاد صحفيين".







واشارت مصادر اعلامية في باريس إلى أن هناك رسالة وصلت إلى كل وسائل الإعلام الفرنسية تطالب الصحفيين بالتريث وعدم اتخاذ أي قرار بالسفر إلى سوريا في مهام صحفية.



وتأتي هذه التحذيرات في وقت يزداد فيه الإحباط الفرنسي من التقاعس عن الضغط لتطبيق هدنة تدعمها الأمم المتحدة وشكوكها في أن قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد ربما استخدمت أسلحة كيماوية.







خ.أ



بنا 1352 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/16 - 09 : 05 PM