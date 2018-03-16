انهيار جسر للمشاة تم بناؤه حديثا بمدينة ميامي الأمريكية يخلف ستة قتلى واشنطن 16 مارس/بنا/ تم التأكيد اليوم الجمعة على وفاة ستة أشخاص إثر انهيار جسر للمشاة أمس، تم بناؤه حديثا، فوق طريق متعدد المسارات في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.







وأكدت الشرطة في ميامي عدد القتلى، قائلة إن أطقم الطوارئ مازالت تعمل في موقع الحادث مع فرق أخرى بشأن جهود انتشال الضحايا.



وقال ديف داوني، المسؤول بإدارة الإنقاذ والإطفاء في ميامي "إن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، واستمر البحث جاريا عن ناجين آخرين محتملين خلال الليل ،ولكن نظرا لانه لاتوجد أي اشارات على وجود ناجين آخرين، أصبحت الجهود بمثابة عملية انتشال للجثامين".



وقال حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، الذي تحدث أيضا إلى الصحفيين، إنه سيتم إجراء تحقيق في الحادث وإذا ثبت أن أحدا قد ارتكب خطأ "فسوف نحاسبه".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إنه يراقب حادث "انهيار الجسر المفجع"، وشكر "المسعفين الشجعان".



وأقيم الجسر المسمى "إنستانت بريدج"، في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي بتكلفة 2ر14 مليون دولار، وفقا لتقارير إخبارية، وقد اكتملت عملية إنشائه قبل أقل من أسبوع لتمكين الطلاب من عبور الطريق المزدحم، ولكن لم يتم افتتاحه بعد.



خ.أ



بنا 1335 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/16 - 03 : 05 PM