تايلاند وماليزيا يتفقان على تشييد سور حدودي بينهما بشكل مشترك بانكوك في 16 مارس/ بنا / اتفقت حكومتا تايلاند وماليزيا على بناء جدار حدودي بطول 11 كيلومترا، بعد سنوات من الدراسة.



وأبرم الاتفاق بين وزير الدفاع التايلاندي، براويت ونجسوون ونظيره الماليزي، داتو سيري هشام الدين تون حسين في اجتماع ثنائي عقد في بانكوك.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم حكومة تايلاند قوله "اتفقت الدولتان على بناء جدار مشترك واحد، بدلا من جدارين على كل جانب كما كان مقترحا سابقا".



وتابع "ستقتسم الدولتان أيضا التكاليف بشكل متساوي" مشيرا الى أنه من المتوقع استكمال الجدار خلال أقل من بضع سنوات.



وذكرت وزارة الدفاع التايلاندية إن الهدف الرئيسي لبناء الجدار في إقليم سونجخلا التايلاندي وبلدة بادانج بيسار الماليزية هو منع تهريب البشر عبر الحدود والمخدرات والاسلحة.







م.ح.



بنا 1248 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/16 - 02 : 05 PM