مقتل 40 مدنياً على الأقل في غارات جوية على الغوطة الشرقية

لندن في 16 مارس/ بنا / لقى 40 مدنيا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في غارات جوية، استهدفت الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق، اليوم.



وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، أن عدد من الطائرات الحربية والمروحية استهدفت صباح اليوم بأكثر من 25 غارة وبراميل متفجرة كل من سقبا وكفربطنا وعين ترما وحزة، وذلك بعد أن استهدفت طائرات حربية مدينة سقبا ليلة أمس بنحو 20 غارة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 من المدنيين واصابة نحو 100 أخرين.



يشار الى أن الغوطة الشرقية، تتعرض لهجمات من قوات النظام السوري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



م.ح.



بنا 1011 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/03/16 - 15 : 01 PM