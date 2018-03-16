وزير الداخلية السعودي يبحث مع رئيسة سنغافورة المستجدات الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين

سنغافورة في 16 مارس / بنا / التقى وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في سنغافورة اليوم، برئيسة سنغافورة الدكتورة حليمة يعقوب.



وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية وموقف البلدين منها.



كما التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم مع رئيس الوزراء بالإنابة المنسق للأمن القومي بسنغافورة تيو تشي هيان، حيث بحث الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.



واجتمع وزير الداخلية السعودي كذلك في العاصمة السنغافورية اليوم، مع وزير الشؤون الداخلية وزير القانون بسنغافورة كاسيفيسواناثان شانموجام.



وجرى خلال الاجتماع بحث مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.



وعقب الاجتماع شاهد وزير الداخلية السعودي عرضاً مرئياً حول المخاطر الإرهابية على منطقة شرق آسيا.





م.ح.



بنا 0927 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/03/16 - 33 : 12 PM