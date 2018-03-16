"التنمية السياسية" يشارك في احتفالية المحافظة الشمالية بيوم "الشراكة المجتمعية" المنامة في 16 مارس / بنا / شارك المعهد في فعاليات الاحتفال بيوم "الشراكة المجتمعية" التي نظمتها المحافظة الشمالية يوم أمس الخميس، في مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات، تأكيدًا على إيمان معهد البحرين للتنمية السياسية بأهمية الشراكة المجتمعية في مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الفعاليات الوطنية وتعزيز الجهود من أجل النهوض بالمجتمع ودفع مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.

وضمت منصة المعهد في المعرض المصاحب للاحتفالية مجموعة من أحدث إصدارات المعهد التثقيفية من الدراسات والبحوث في المجالات السياسية والقانونية، وعرض عدد من الأفلام التي أنتجها المعهد بهدف تعريف الطلبة والمشاركين بجوانب المعرفة والثقافة السياسية والديمقراطية وما شهدته مسيرة التطور الديمقراطي في مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، وتحقيقًا لأهداف المعهد في تنمية الوعي السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية السليمة في مختلف الأوساط المجتمعية.



وحظيت منصة المعهد بتفاعل ملحوظ من جانب الزوار، حيث تعرفوا على أنشطة المعهد وبرامجه الموجهة لكافة شرائح المجتمع، كما تم توزيع إصدارات المعهد، في إطار أهدافه لنشر وتعزيز الثقافة السياسية في المجتمع.



يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.





ع إ ح/م.ح.



بنا 0835 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/16 - 14 : 12 PM