"الأشغال": إنجاز 75 % من مشروع تطوير شارع الشيخ عبدالله المنامة في 16 مارس/ بنا / صرح المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير شارع الشيخ عبدالله من شارع الشيخ حمد إلى شارع باب البحرين قد بلغت 75 %، مشيراً الى أن المشروع سيخدم مرتادي مدينة المنامة بشكل حيوي وسيسهل حركة تنقلهم كما سيضفي لمحة جمالية لهذا الشارع.

وأفاد مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بأن المشروع سيخدم ما يقارب207 محلات تجارية ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إزالة طبقة الاسفلت الموجودة وما تحتها من طبقات غير صالحة ووضع الطوب الأرضي مع إنشاء شبكة لتصريف مياه الامطار، وتوفير القنوات الأرضية للاستخدام الحالي والمستقبلي للخدمات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الأرصفة الجانبية، وتركيب العلامات المرورية الإرشادية والتحذيرية لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.



وأضاف المهندس علوي بأن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء عدد من مواقف السيارات، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وتوفير متطلبات السلامة المرورية من خلال انشاء مرتفعات تخفيف السرعة، موضحاً بأن اجمالي طول الطرق في المشروع يبلغ حوالي1.650 كيلومتراً طولياً.



وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن برنامج تطوير الطرق تلبيةً لاحتياجات المواطنين والمقيمين وذلك ضمن خطة إعادة إنشاء الطرق والشوارع والتي تحتاج لتطوير تسهيلاً لحركة تنقل القاطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.



وأكد مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بأن التحدي الأكبر يكمن في أن المشروع يقع بمنطقة مكتظة من الناحية السكانية والخدمية مما يستدعي وضع خطة تنفيذية تراعي هذا الجانب، ويأتي هذا المشروع لخدمة كافة المواطنين والمقيمين وقد تم تقسيم العمل في المشروع إلى خمس مراحل بغرض مراعاة لأصحاب المحلات التجارية ومرتادي هذه المنطقة ولم يتبق من أعمال المشروع إلا المرحلة الأخيرة والتي تم البدء بها مؤخراً.



الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة/ شركة أنابيب البحرين للمقاولات، بتكلفة اجمالية تبلغ 179,330 دينار (مائة وتسع وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثين ديناراً) ديناراً بحرينياً، كما تم التنسيق مع جميع الجهات الخدمية الأخرى والحصول على موافقتهم على أعمال التطوير.



ع إ ح/م.ح.



بنا 0832 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/16 - 13 : 12 PM