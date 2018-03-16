إندونيسيا تؤيد انضمام أستراليا إلى رابطة دول "آسيان"

جاكرتا في 16 مارس/ بنا / أعربت إندونيسيا اليوم عن تأييدها لانضمام أستراليا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قوله اليوم في مقابلة صحفية انه يدعم انضمام أستراليا إلى رابطة (آسيان).



وأكد ويدودو إنها ستكون خطوة جيدة للمنطقة إذا انضمت أستراليا رسميا إلى المجموعة، وأصبحت عضوا كاملا فيها.



وأضاف أنه يؤيد توسيع الآسيان لتشمل أستراليا "لأن منطقتنا ستكون أفضل من أجل الاستقرار الاقتصادي وكذلك الاستقرار السياسي".









م.ح.



بنا 0758 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/16 - 06 : 11 AM