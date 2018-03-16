الفلبين تخطر الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

مانيلا في 16 مارس/ بنا / أخطرت الفلبين الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو قوله اليوم أن بلاده قدمت إشعارا رسميا بشأن قرارها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وتم تسليم مذكرة دبلوماسية، بهذا الخصوص إلى مكتب الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في نيويورك.



وأضاف كايتانو "قرارنا بالانسحاب من المحكمة يمثل موقفا مبدئيا ضد هؤلاء الذين يسيسون حقوق الانسان ويستخدمونها كسلاح".



وتابع قائلا "نعرب عن أسفنا أن يتم استخدام المحكمة في حملة مدبرة لتضليل المجتمع الدولي، لانتقاد الرئيس دوتيرتي وانتقاد الفلبين عموما بتشويه وضع حقوق الانسان فيها".







م.ح.



بنا 0750 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/16 - 05 : 11 AM