السلطات الأسترالية تصدر تحذيرا من إعصار قوي في مدينة داروين وشمال البلاد

سيدني في 16 مارس / بنا / أصدرت السلطات الأسترالية اليوم تحذيرا من إعصار قوي يتحرك باتجاه مدينة داروين وأجزاء أخرى من شمالي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مكتب الأرصاد الجوية بسيدني إنه من المتوقع أن يصطدم إعصار "ماركوس"، وهو من الدرجة الأولى، في وقت مبكر من يوم غد السبت برياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترا في الساعة، مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث أمواج مد مدمرة.



وأشار الى أنه تم بالفعل وضع الجزر النائية شمالي داروين على نظام التحذير من الأعاصير. ومن المتوقع أن يمضي الإعصار إلى الجنوب الغربي على طول الساحل الشمالي لأستراليا.







م.ح.



بنا 0725 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/16 - 48 : 10 AM