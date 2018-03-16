كوريا الشمالية توفد وزير خارجيتها الى السويد التي عرضت استضافة لقاء زعيمها مع ترامب عالمي ستوكهولم في 16 مارس/ بنا / بدأ وزير خارجية كوريا الشمالية رى يونج هو زيارة رسمية الى السويد تستغرق يومين.



وتأتي هذا الزيارة في ضوء ما أبدته السويد من استعدادها لاستضافة المحادثات المحتملة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الكوري الشمالي في ستوكهولم مع نظيرته السويدية مارجوت والستروم، للتباحث حول على الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والمحادثات المرتقبة بين واشنطن وبيونج يانج.



وكان رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، قال في وقت سابق، إن ستوكهولم على استعداد لتسهيل المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.











م.ح.



بنا 0703 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/16 - 06 : 10 AM