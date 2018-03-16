القيادة الحكيمة تبعث برقيات تهنئة الى رئيس جمهورية ايرلندا

المنامة في 16 مارس / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايكل دي هيجينز رئيس جمهورية ايرلندا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.



كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايكل دي هيجينز رئيس جمهورية ايرلندا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن صادق تهانيه لفخامته بهذه المناسبة الوطنية، وتمنياته لجمهورية ايرلندا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايكل دي هيجينز رئيس جمهورية ايرلندا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن صادق تهانيه لفخامته بهذه المناسبة الوطنية، وتمنياته لجمهورية ايرلندا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.





ع إ ح/م.ح.



بنا 0632 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/16 - 45 : 09 AM