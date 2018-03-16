Friday   16 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/03/16 - 44 : 09 AM
المنامة في 16 مارس / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:

/ سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة ميدانية لمنطقة النعيم

/ سمو ولي العهد يستقبل خريجي الدفعة الأولى من ماجستير الإدارة العامة

/ وزير الخارجية: ولي العهد السعودي نطق بالحق.. وعلى الناطق الإيراني أن يتأدب

/ وزير الخارجية يستعرض مع نائب وزير خارجية اليونان تعزيز علاقات التعاون

/ وزير العدل يبحث مع وفد سعودي التعاون العدلي

/ البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع البحرين في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ الأمن والاستقرار

/ اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة تختتم اجتماعاتها

/ رئيس "الأعلى للصحة" يفتتح مؤتمر علم الوراثة غدًا

/ أمين عام المجلس الأعلى للمرأة تشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

/ اتـفـاقـيـة لـتـسـليـم المجـرمـين بين البحرين وروسيا

/ ولي العهد السعودي: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

/ قوات الشرعية اليمنية تسيطر على قرى قرب تعز

/ نزوح جماعي من الغوطة الشرقية وعفرين والنزاع السوري يدخل عامه الثامن

/ تزايد ضغوط الغربيين على روسيا في قضية الجاسوس السابق

/ موسكو ترد على لندن بطرد دبلوماسيين بريطانيين

/ فرنسا تعتزم اتخاذ إجراءات ضد روسيا

/ الـولايـات الـمـتحدة تفـرض عقوبات على روسيا بسبب التدخل في الانتخابات


م.ح.

بنا 0605 جمت 16/03/2018


عدد القراءات : 34         اخر تحديث : 2018/03/16 - 44 : 09 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English