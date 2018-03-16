مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 16 مارس / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:



/ سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة ميدانية لمنطقة النعيم



/ سمو ولي العهد يستقبل خريجي الدفعة الأولى من ماجستير الإدارة العامة



/ وزير الخارجية: ولي العهد السعودي نطق بالحق.. وعلى الناطق الإيراني أن يتأدب



/ وزير الخارجية يستعرض مع نائب وزير خارجية اليونان تعزيز علاقات التعاون



/ وزير العدل يبحث مع وفد سعودي التعاون العدلي



/ البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع البحرين في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ الأمن والاستقرار



/ اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة تختتم اجتماعاتها



/ رئيس "الأعلى للصحة" يفتتح مؤتمر علم الوراثة غدًا



/ أمين عام المجلس الأعلى للمرأة تشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة



/ اتـفـاقـيـة لـتـسـليـم المجـرمـين بين البحرين وروسيا



/ ولي العهد السعودي: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك



/ قوات الشرعية اليمنية تسيطر على قرى قرب تعز



/ نزوح جماعي من الغوطة الشرقية وعفرين والنزاع السوري يدخل عامه الثامن



/ تزايد ضغوط الغربيين على روسيا في قضية الجاسوس السابق



/ موسكو ترد على لندن بطرد دبلوماسيين بريطانيين



/ فرنسا تعتزم اتخاذ إجراءات ضد روسيا



/ الـولايـات الـمـتحدة تفـرض عقوبات على روسيا بسبب التدخل في الانتخابات





م.ح.



بنا 0605 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/16 - 44 : 09 AM