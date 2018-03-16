مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2018/03/16 - 44 : 09 AM
المنامة في 16 مارس / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:
/ سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة ميدانية لمنطقة النعيم
/ سمو ولي العهد يستقبل خريجي الدفعة الأولى من ماجستير الإدارة العامة
/ وزير الخارجية: ولي العهد السعودي نطق بالحق.. وعلى الناطق الإيراني أن يتأدب
/ وزير الخارجية يستعرض مع نائب وزير خارجية اليونان تعزيز علاقات التعاون
/ وزير العدل يبحث مع وفد سعودي التعاون العدلي
/ البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع البحرين في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ الأمن والاستقرار
/ اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة تختتم اجتماعاتها
/ رئيس "الأعلى للصحة" يفتتح مؤتمر علم الوراثة غدًا
/ أمين عام المجلس الأعلى للمرأة تشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
/ اتـفـاقـيـة لـتـسـليـم المجـرمـين بين البحرين وروسيا
/ ولي العهد السعودي: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك
/ قوات الشرعية اليمنية تسيطر على قرى قرب تعز
/ نزوح جماعي من الغوطة الشرقية وعفرين والنزاع السوري يدخل عامه الثامن
/ تزايد ضغوط الغربيين على روسيا في قضية الجاسوس السابق
/ موسكو ترد على لندن بطرد دبلوماسيين بريطانيين
/ فرنسا تعتزم اتخاذ إجراءات ضد روسيا
/ الـولايـات الـمـتحدة تفـرض عقوبات على روسيا بسبب التدخل في الانتخابات
م.ح.
بنا 0605 جمت 16/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/16 - 44 : 09 AM