الطقس في مملكة البحرين اليوم معتدل

المنامة في 16 مارس / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل يتحول الى غائم جزئياً مع فرصة بسيطة لأمطار متفرقة في وقت لاحق خلال النهار قد تكون رعدية خلال الليل.



الرياح: جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً مع هبات قد تصل الى 35 عقدة.



وحذرت الأرصاد من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر وقد ترتفع الى 8 أقدام خلال الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 33 درجة مئوية .. والصغرى: 21 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % الصغرى 15 %.







م.ح.



بنا 0544 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/16 - 42 : 09 AM