مقتل 4 على الأقل في انهيار جسر للمشاة بمدينة ميامي الأمريكية ميامي (امريكا) 16مارس/بنا/ قتل أربعة أشخاص على الأقل ونقل تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى إثر انهيار جسر للمشاة امس تم بناؤه حديثا فوق طريق متعدد المسارات في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية حسب المسؤول بإدارة الإنقاذ والإطفاء في ميامي.



وقال المسؤول الامريكي ان رجال الانقاذ سيواصلون البحث طوال الليل لاحتمال وجود المزيد من الناجين في حين اكد حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت إنه سيتم إجراء تحقيق في الحادث وإذا ثبت أن أحدا قد ارتكب خطأ فسوف يتم محاسبته .



س.ي



بنا 0129 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/16 - 17 : 05 AM