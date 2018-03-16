Friday   16 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
وزير الدفاع الامريكي يؤكد ان إيران تتدخل في الانتخابات العراقية
2018/03/16 - 08 : 04 AM
واشنطن في 16 مارس/بنا/ اكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ان إيران تتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في مايو المقبل.

وقال ماتيس للصحفيين اليوم "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باستخدام المال على الانتخابات العراقية وهذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات".

وأضاف "ليست مبالغ قليلة من المال تستخدمها ايران في العراق على ما نعتقد وهذا في رأينا غير مفيد للغاية ".

س.ي

بنا 0056 جمت 16/03/2018


عدد القراءات : 8         اخر تحديث : 2018/03/16 - 08 : 04 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English