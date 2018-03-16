وزير الدفاع الامريكي يؤكد ان إيران تتدخل في الانتخابات العراقية واشنطن في 16 مارس/بنا/ اكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ان إيران تتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في مايو المقبل.



وقال ماتيس للصحفيين اليوم "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باستخدام المال على الانتخابات العراقية وهذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات".



وأضاف "ليست مبالغ قليلة من المال تستخدمها ايران في العراق على ما نعتقد وهذا في رأينا غير مفيد للغاية ".



س.ي



بنا 0056 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/16 - 08 : 04 AM