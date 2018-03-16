المملكة العربية السعودية توقع اتفاقية تسليم 2 مليار دولار كوديعة لليمن الرياض في 16 مارس /بنا/ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني وقع وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بن منصور زمام بالرياض امس اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني.



وأكد وزير المالية السعودي أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار مضيفاً أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية لاسيما سعر صرف الريال اليمني ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.



وأكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن، انطلاقاً من اهتمامها في رفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإيرانية التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.



س.ي



بنا 2227 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/03/16 - 29 : 01 AM