الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في مديرية نهم عدن في 16 مارس/بنا/ حرر الجيش اليمني مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.



ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت) عن مصادر ميدانية قولها إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية في جبهتي الميمنة والميسرة في مديرية نهم، حرر خلالها الجيش آخر سلسلة جبلية كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية ضمن جبل المنصاع، إضافة إلى تحرير قرية عيدة التابعة لمنطقة المجاوحة في جبهة الميسرة.



وأشارت المصادر إلى أن معارك اخرى دارت بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية في عدة مواقع في جبهة الميمنة، تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش على مواقع الميليشيا.





س.ي



بنا 2131 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/16 - 40 : 12 AM