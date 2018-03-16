احتجاز 30 رجلاً بعد اشتباك مع الشرطة في مركز لاجئين في ألمانيا أوجسبورج (ألمانيا) في 15 مارس/بنا/ احتجزت الشرطة الالمانية اليوم الخميس 30 لاجئا بعد اشتباكهم مع الشرطة في منزل لطالبي اللجوء في جنوب ألمانيا.



وذكرت وكالة الانباء الالمانية أن هؤلاء الرجال قد قاوموا الشرطة وأن معظمهم من دولة جامبيا في غرب أفريقيا، محاولة رجال الشرطة أمس الأربعاء اعتقال طالب لجوء - رفض طلبه- للترحيل من مكان إقامتهم في بلدة دوناوفورت البافارية.



وتراجعت الشرطة طلبا للدعم، ثم اشتبكت مع المجموعة مرة أخرى خلال محاولة ثانية لاعتقال الرجل الذي كان من المقرر ترحيله. واعتُقل اثنان وثلاثون رجلاً ، ولكن أُفرج عن اثنين منهم في وقت لاحق ووضعا في مسكن مختلف.



وكثفت السلطات الألمانية جهودها لترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في العام الماضي وسط تزايد المقاومة الشعبية لتدفق اللاجئين والمهاجرين إلى ألمانيا التي بلغت ذروتها في عام 2015م.





خ.أ



بنا 2015 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/15 - 36 : 11 PM