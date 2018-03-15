محافظة ومديرية شرطة المحرق تقيمان استعراضا ميدانيا بسوق المحرق بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية‎ المنامة في 15 مارس/ بنا / أقامت محافظة ومديرية شرطة المحرق ، احتفالية بيوم الشراكة المجتمعية والذي يوافق الثامن عشر من مارس من كل عام ، حيث قدمت تشكيلات من عدد من إدارات وزارة الداخلية استعراضات ميدانية متنوعة يرافقها الفرقة الموسيقية للشرطة وفرق من كشافة وزارة التربية والتعليم.

وقد ألقى العميد فواز الحسن مدير عام مديرية شرطة المحرق كلمة أكد فيها ان الشراكة المجتمعية تعني المسؤولية تجاه المجتمع وتأكيد على تحمل المسئولية لحماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، وهي تشكل هدفا للشرطة تسعي إلى تحقيقه بين الشرطة والمجتمع من خلال تقديم خدمات نوعية تلامس حاجات المجتمع .



وأشار إلى ان مديرية شرطة المحرق فعلت شراكاتها مع العديد من الجهات الحكومية من خلال مكتب خدمات الشرطة وهو المكتب المختص بتلقي البلاغات والشكاوي ذات الأثر العام من خلال اتصال دائم عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.



وقد انطلقت الفعاليات من المجمع الأمني بسوق المحرق مروراً بشارع الشيخ حمد وحتى بيت الشيخ عيسى بن علي، وسط حضور متميز من المواطنين والمقيمين الذي تواجدوا على جانبي الشارع معبرين عن تقديرهم لشرطة البحرين وامتنانهم للجهود الأمنية المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وتأمين الممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية.



ويأتي الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف عديدة ، تصب جميعها في تعزيز روح المواطنة وزيادة معدلات الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية من أجل الحفاظ على الوطن وأن يكون للمواطن دور مساند في جهود تعزيز الاستقرار الأمني وإشاعة الطمأنينة.



ح ب/خ.أ



بنا 1846 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/15 - 27 : 10 PM