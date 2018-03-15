سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة ميدانية الى منطقة النعيم ويؤكد حرص الحكومة على متابعة احتياجات المواطنين في مختلف المناطق المنامة في 15 مارس / بنا / قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم بزيارة ميدانية إلى منطقة النعيم تفقد سموه خلالها الموقع المقترح لإنشاء مركز شبابي نموذجي يخدم أهالي المنطقة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة تنفيذ متطلبات المواطنين، والتي وجه سموه إلى تلبيتها عقب اللقاء الذي جمع سموه بأهالي منطقة النعيم مؤخرا.

وخلال الزيارة، أكد سموه حرص الحكومة على متابعة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة والعمل على تلبيتها وفق رؤية تنموية شاملة تستهدف الارتقاء بأوضاع كافة المناطق وتطوير المرافق التي تخدم قاطنيها.



وشدد سموه على ضرورة الاهتمام بتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في إنشاء المرافق الخدمية وتحقيق الاستدامة التي تكفل رضا وراحة المواطنين.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد وجه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 5 مارس الحالي إلى إنشاء مركز شبابي نموذجي يخدم أهالي النعيم، كما كلف سموه وزراء الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان وشئون الشباب والرياضة بزيارة منطقة النعيم والاطلاع ميدانياً على احتياجات الأهالي فيها من الخدمات الإسكانية والبلدية والمرافق الشبابية والرياضية، وذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة على تحقيق الكفاية من الخدمات الحكومية والحفاظ على مستوى جودتها في كافة مناطق البحرين.



من جانبه، أشاد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالزيارة الميدانية التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لمنطقة النعيم وذلك للوقوف على احتياجاتها الخدمية المختلفة.



وأثنى على الحرص الذي أبداه سموه لتلبية هذه الاحتياجات وتوجيه سموه للوزراء المعنيين للقيام بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذها، مؤكدا اهتمام الوزارة بإعداد دراسة شاملة لاحتياجات المنطقة لناحية الخدمات البلدية والتخطيطية من أجل رفعها لمجلس الوزراء الموقر.



وشدد على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة المنطقة، مؤكدا أن سياسة سموه دائما ما تقوم على التواصل المباشر مع المواطنين لتلمس احتياجاتهم في مختلف المناطق.



وأشار إلى أن الوزارة بصدد تشكيل فريق عمل لمتابعة متطلبات منطقة النعيم خصوصا، وأن بعضها بحاجة لدراسات تخطيطية تتيح توفير المواقع العامة لاقامة الخدمات المطلوبة.



ح ب/ع ع



بنا 1514 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/15 - 25 : 06 PM