ضمن فعاليات أسبوع المرور..تدشين القرية المرورية بمجمع السيف وتكريم الفائزين في المسابقات‎

المنامة في 15 مارس/ بنا/ بحضور معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة دشنت الإدارة العامة للمرور اليوم القرية المرورية بمجمع السيف، في إطار فعاليات أسبوع المرور 2018 حيث تستمر القرية حتى نهاية الشهر الحالي، بهدف مشاركة أكبر عدد من الجمهور لإيصال الرسائل التوعوية المستهدفة.

وكرم محافظة العاصمة المساهمين بفعالية القرية المرورية والمشاركين من طلاب بعض المدارس، إذ تتضمن القرية عدة مشاركات من قبل الرعاة الرسميين لفعاليات أسبوع المرور بعرض تجاربهم وأنشطتهم على الجمهور من خلال زوايا توعوية وتفاعلية بينها زاوية لتعليم الأطفال القواعد المرورية التي تؤمن لهم العبور السليم.



كما اشتمل اليوم الخامس من فعاليات أسبوع المرور على الأوبريت الغنائي، المقام بالتنسيق مع مدرسة كانو، والعرض المسرحي ومسابقة أفضل خطابة، حيث تم تكريم الطلبة الفائزين بمسابقات الرسم والمسرح والخطابة.



ح ب/خ.أ



بنا 1514 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/15 - 17 : 06 PM