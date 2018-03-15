الجزائر تستدعي سفير مالي على خلفية الهجوم على سفارتها في باماكو الجزائر 15 مارس/بنا/ استدعت الخارجية الجزائرية اليوم الخميس سفير مالي لديها، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدها محيط السفارة الجزائرية في العاصمة المالية باماكو أول أمس الثلاثاء.



وكشف عبد العزيز بن علي الشريف المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، للموقع الاخباري الالكتروني (الجيري 1) اليوم الخميس، عن استدعاء سفير مالي بالجزائر، مشيرا أن وزارة الشؤون الخارجية المالية قد استدعت من جهتها السفير الجزائري، مؤكدة فتح تحقيق في الأحداث التي وصفها المتحدث بـ"المؤسفة".



كان عشرات الماليين الذين رحلتهم السلطات الجزائرية بدعوى اقامتهم غير الشرعية، هاجموا مقر السفارة الجزائرية في باماكو، باستخدام الحجارة والزجاجات الحارقة، كما اشعلوا النيران في الحديقة الخارجية للسفارة، مما تسبب في اضرار مادية.



وتطور الهجوم إلى مشادات بين المحتجين على " اهانة الحكومة الجزائرية اثناء عملية ترحيلهم" والشرطة المحلية.









خ.أ



بنا 1446 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/15 - 49 : 05 PM