بريطانيا: نظام بشار الأسد ومناصريه يتحملون مسؤولية الدمار الذي أحاق بسوريا لندن في 15 مارس/بنا/ أكدت المملكة المتحدة أن "نظام بشار الأسد ومناصريه يتحملون مسؤولية الدمار الذي أحاق بسوريا، وأن الحكومة البريطانية ترى في استخدام النظام السوري للغذاء والدواء سلاحاً في الحرب شيئاً بغيضاً وبشعاً تماماً".



جاء ذلك في بيان صحفي أصدره وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير التنمية الدولية البريطانية بيني موردونت، اليوم بمناسبة مرور 7 أعوام على بدء النزاع في سوريا.



وأوضح البيان الذي نشره اليوم الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية الدولية البريطانية أن "النزاع السوري قد دخل اليوم عامه الثامن وأسفر عن مقتل حوالي 400,000 مدني وحاجة 13 مليون شخص الماسة إلى العون الإنساني".



وأشار البيان إلى أن المدنيون السوريون ما يزالون مستهدفين بالهجمات العسكرية، كما أنه رغم الوعود الروسية في العام 2013م بتخلي سوريا عن أسلحتها الكيميائية كافة ، إلا أن المحققين الدوليين أكدوا أن النظام السوري قد استخدم، منذ ذلك الحين، أسلحة كيميائية في أربع هجمات منفصلة.



كما وأكد البيان التزام المملكة المتحدة بضمان المحاسبة القضائية للمسؤولين كافة عن استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات القانون الدولي في النزاع السوري، واستمرارها في عون المدنيين السوريين على إعادة بناء حياتهم.



ولفت البيان إلى أنه لا سبيل لإنهاء معاناة السوريين سوى الحل السياسي للنزاع السوري، وأن المملكة المتحدة مستعدة للتوسط على ذلك السبيل، خاصة وأن المعارضة السورية أعلنت استعدادها للتفاوض وأنه فيما ما يزال النظام السوري يعرقل تقدم المفاوضات ينبغي على المجتمع الدولي الالتزام بوقف لإطلاق النار في سوريا وعملية سياسية تنهى النزاع هناك بصورة جذرية.



خ.أ



بنا 1442 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/15 - 45 : 05 PM