السلطات التونسية تنقذ 120 مهاجرا في طريقهم للسواحل الإيطالية

تونس 15 مارس/بنا/ أنقذت القوات البحرية التونسية 120 شخصاً من الغرق قرب سواحل مدينة قرقنة جنوب شرق تونس، أثناء قيامهم بعملية هجرة غير قانونية نحو السواحل الإيطالية.



وفي هذا السياق أفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم "تم تسليم المهاجرين الذين يحملون جنسيات مختلفة إلى الجهات الأمنية المختصة".



وفي بيان آخر ذكرت وزارة الدفاع التونسية أن قواتها بالمنطقة الصحراوية الحدودية مع ليبيا أوقفت مركبة رباعية الدفع على متنها أربعة أشخاص قادمة من الأراضي الليبية اجتازت الحدود بطريقة غير قانونية ، مضيفة أنه بتفتيش المركبة تم العثور على عدد من الأسلحة والذخيرة وتم إحالة الموقوفين على الجهات الأمنية المختصة.







خ.أ



بنا 1322 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/15 - 29 : 04 PM