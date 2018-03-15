سفارة مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية تشارك في اللقاء التعريفي للهيئات الدبلوماسية والإعلامية والمنظمات التي ستتابع الانتخابات الرئاسية‎

موسكو في 15 مارس/ بنا / شاركت سفارة مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية في اللقاء التعريفي للهيئات الدبلوماسية والإعلامية والمنظمات التي ستتابع الانتخابات الرئاسية الذي عقد اليوم، والذي أجرته "لجنة الانتخابات المركزية" الروسية في مقرها الكائن في العاصمة موسكو.



وخصص اللقاء التعريفي لاطلاع ممثلي السفارات الأجنبية ووسائل الأعلام والمراقبين المحليين والدوليين وممثلي الهيئات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في موسكو بالأنظمة والقوانين والشروط الواجب اتباعها والتي تخص عملية أجراء الانتخابات الرئاسية الروسية المزمع أجراؤها يوم الأحد الموافق 18 مارس 2018.



كما حضر اللقاء التعريفي ممثلو الأحزاب السياسية الروسية المشاركة بالانتخابات وممثلو وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومحطات التلفزة الذين سيقومون بتغطية فعاليات الانتخابات وممثلو السفارات الخليجية والعربية والأجنبية في العاصمة موسكو.



وقدمت السيدة " أيلا بامفيلوفا " رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية الروسية شرحاً تفصيلياً لتسهيل أدلاء المواطنين الروس بأصواتهم في الانتخابات سواء كان محل سكنهم داخل أو خارج روسيا كما قدم شرحاً للتسهيلات التي تقدمها اللجنة لممثلي وسائل الأعلام والمراقبين الدوليين لضمان شفافية العملية الانتخابية، مشيراً الى استخدام التكنولوجيا العالية في كشف أية خروقات تحدث خلال العملية الانتخابية.





ح ب/ع ذ



بنا 1244 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/15 - 00 : 04 PM