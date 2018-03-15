الأنصاري: البحرين حرصت على حضور مكوّن المرأة في كافة القطاعات والمبادرات الاقتصادية‎

نيويورك في 15 مارس / بنا / على هامش مشاركة مملكة البحرين في أعمال لجنة وضع المرأة 62 بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك، شاركت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في جلسة رفيعة المستوى حول الممارسات المبتكرة للإدماج المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.



وفي مداخلة لها، أكدت الأنصاري أن مملكة البحرين اتخذت خلال العقد الماضي عدة مبادرات مهمة من أجل تطوير الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو، فكان هناك مشروع تطوير سوق العمل، جنباً إلى جنب مع تسريع جهود تمكين العنصر البشري البحريني ليكون الخيار الاول في التوظيف، وإبقاء البطالة في أضيق معدلاتها حيث لا تتجاوز نسبتها 4%، موضحة أنه تم اتخاذ عدد من تدابير الأمان الكافية لضمان تطور الفرد من باحث عن عمل الى رائد عمل، وتحويل المؤسسات الناشئة إلى مؤسسة صغيرة أو متوسطة، مع الحرص على ضمان حضور مكون المرأة في جميع المبادرات والمشاريع والقطاعات الاقتصادية، وبما يضمن مساهمة اقتصادية مستدامة للمرأة في الاقتصاد الوطني.



وأوضحت الأمين العام للمجلس أن نسبة تملك سيدات الاعمال البحرينيات اليوم تصل إلى ٤٣٪ من مجمل السجلات التجارية في البحرين، مؤكدةً أن هذا التطور الملحوظ أدى الى ارتفاع نسبة رائدات الاعمال البحرينيات في عدة قطاعات مختلفة حيث تشير الإحصائيات إلى نسبة امتلاك المرأة لعملها الخاص في المجال الطبي والصحة بلغ ٤١٪ وفي مجال القطاع المالي والتأمين شهد معدل ارتفاع بنسبة 38% خلال العقد الأخير.



كما حضرت الأنصاري الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول المرأة في وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكينها من الوصول إليها، وتأثير هذه الوسائط والتكنولوجيات واستخدامها كأداة للنهوض بالمرأة وتمكينها، وقدمت مداخلة أشادت فيها بالخطوات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية من خلال برنامج التحول الوطني في دعم وتمكين المرأة وضمان تواجدها في قطاعات حيوية وهامة مثل مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم التقنية، وهي قطاعات من النادر أن تتوجه لها المرأة، مشيدة في هذا الصدد بمستوى التعليم العالي في الجامعات السعودية المتخصصة وهو ما يمهد الأرضية الخصبة لانخراط المرأة السعودية في هذه القطاعات.



هذا وعقدت الأنصاري اجتماعات عمل في نيويورك مع ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في عدد من الدول الخليجية والعربية والإقليمية في إطار الترويج لجائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التي تم فتح باب الإشتراك فيها قبل أيام في فعالية خاصة أقيمت بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك.





أ.أ/ع ذ



بنا 1242 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/15 - 58 : 03 PM