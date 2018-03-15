معالي وزير الخارجية يجتمع مع نائب وزير خارجية جمهورية اليونان‎ المنامة في 15 مارس/ بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جورجيوس كاتروغالوس نائب وزير خارجية جمهورية اليونان، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين.

وخلال الاجتماع، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد جورجيوس كاتروغالوس، معربًا معاليه عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان من تطور ونماء، مستعرضًا سبل تعزيزها وتطويرها لآفاق أوسع، مؤكدًا على أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.



من جانبه، أشاد سعادة السيد جورجيوس كاتروغالوس بمسار علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان والتي تشهد نموًا مستمرًا، مؤكدًا تطلع جمهورية اليونان إلى مزيد من التعاون مع مملكة البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.



ح ب/ع ذ



بنا 1240 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/15 - 57 : 03 PM