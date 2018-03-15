وزارة شؤون الإعلام تنظم دورة تدريبية في "التخطيط لوحدات العلاقات العامة والإعلام"

المنامة في 15 مارس/ بنا / أقامت وزارة شؤون الإعلام دورة تدريبية نظمها مركز وكالة أنباء البحرين "بنا" لتطوير المهارات الإعلامية بعنوان "التخطيط لوحدات العلاقات العامة والإعلام"، وذلك يومي 14 و15 من مارس الجاري، قدمها المحاضر علي أمين الريس المدرب في مجال التنمية البشرية رئيس البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشارك فيها عدد من موظفي الوزارات والهيئات الحكومية.

وعرض المحاضر خلال الدورة شرحاً لمهارات التخطيط التشغيلي والإستراتيجي لإدارة العلاقات العامة والإعلام من خلال إستعمال معايير الجودة والتميز والإبداع في قياس إنجاز العمل، بالإضافة إلى مراحل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.



كما قدم المحاضر تدريبات عملية للمشاركين في الدورة تناولت أسلوب إعداد وتنفيذ الخطط وأسس تكوين فرق العمل وتوزيع الأدوار بين أعضاء الفريق، بالإضافة إلى التخطيط الرباعي القائم على تقييم عناصر القوة والضعف والفرص والمخاطر وتحويلها إلى أهداف وقياس مدى تحقيقها.



وفي ختام الدورة التدريبية تم توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة.



م أ ب



ع ع



بنا 1239 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/03/15 - 45 : 03 PM