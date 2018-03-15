د. الشملان تستعرض تجربة البحرين في التعليم العيادي القانوني في مؤتمر بأمريكا جورجيا في 15 مارس / بنا / استعرضت مديرة مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتورة نورة محمد الشملان تجربة العيادة القانونية في الجامعة خلال مؤتمر علمي رفيع المستوى في الولايات المتحدة.

وشاركت أستاذ القانون الجنائي المساعد في مؤتمر(Externship9) الذي استضافته جامعة جورجيا بالولايات المتحدة في نسخته العشرين في الفترة من 8 إلى 11 مارس الجاري، حيث اختيرت ورقة د. الشملان البحثية في ضوء التطور الذي شهده التعليم القانوني العيادي في مملكة البحرين.



وقالت د. الشملان: " استعرضت الورقة أصول التعليم القانوني الذي تم تطبيقه في البحرين في صورة التعليم العيادي القائم على أسس ضبط الجودة لتحقيق أفضل طرق التعليم القانوني ومواجهة المعوقات السياسية، خاصةً أن التجربة التي حظيت بها المملكة تناولت كافة أنواع العيادات القانونية في عيادة واحدة جوهرها تحسين العملية التعليمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".



وكانت د. نورة الشملان المرأة العربية أكاديمياً الوحيدة التي تم اختيارها لعرض ورقة علمية في المؤتمر، وقد لقيت ورقتها استحساناً كبيراً من قبل مديري العيادات القانونية وخبراء التعليم الخارجي المشاركين في الحدث.



وقد ركزت الورقة - التي وسمت بعنوان: "تطويع علم التربية العيادي في التدريب القانوني من أجل تحقيق الأهداف التعليمية والإصلاحات السياسية بشكل فعال"، على معالم تميز مملكة البحرين على الصعيد الدولي في تجربة التعليم القانوني.



ومما يجدر ذكره أن مؤتمر(Externship9) يستقطب المختصين والمهتمين بشأن العيادات القانونية والتدريب الخارجي من أجل تطويرها وتعزيز دورها في كليات القانون.











خ.ب/ع ذ



بنا 1222 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/15 - 07 : 04 PM