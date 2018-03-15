وزارة شؤون الاعلام تنال درعا شرفيا من اتحاد اذاعات الدول العربية المنامة في 15 مارس / بنا / شاركت وزارة شؤون الإعلام ممثلة في قسم المحطة الأرضية في الاجتماع السنوي لمشغلي ومهندسين المحطات الأرضية (ASBU) بالعاصمة الجزائرية في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الماضي.

ونالت وزارة شؤون الاعلام درعا شرفيا تقديراً لجهودها المبذولة في المجال الهندسي ومشاركتها الفعالة في مجال التبادل الاخباري المشترك بين الدول الأعضاء.



واشاد اتحاد اذاعات الدول العربية ASBU، بمهنية عمل وزارة شؤون الاعلام في مجال التبادل الاخباري المشترك بين الدول الأعضاء، وثمن احترافية الالتزام بالمعاير الهندسية المستخدمة من قبل الإدارة العامة للشؤون الفنية والتقنية، كما أثنى مركز تشغيل عربسات AOC على مدى التعاون المشترك من قبل مهندسي قسم المحطات الأرضية.



ن.ف/ع ذ/ع ع



بنا 1220 جمت 15/03/2018





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