خريجو الدفعة الأولى من برنامج ماجستير الإدارة العامة يتشرفون بالسلام على سمو ولي العهد بمجلسه الاسبوعي المنامة في 15 مارس/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمجلس سموه الاسبوعي خريجي الدفعة الأولى من برنامج ماجستير الإدارة العامة في إطار اهتمام سموه ببرامج التطوير التي تسهم في رفع القدرات المهنية والإدارية و كفاءة الأداء.

وكان احتفال تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج قد أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤخراً والذي حضره نيابة عن سموه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حيث تم تخريج 22 موظفًا من القطاعين العام والخاص.



ويعد برنامج ماجستير الإدارة العامة برنامجًا مهنيًا أكاديميًا يوفر لمنتسبيه من القطاعين الحكومي والخاص الفرصة للحصول على مؤهل عالي واحترافي بما يتماشى مع نظام العمل. واطلق معهد الإدارة العامة البرنامج في عام 2016م، بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة اكس مارسيليا الفرنسية والمدرسة الوطنية للإدارة العامة إلى جانب جامعة البحرين وتمكين وذلك إيمانًا من المعهد بأهمية البحث العلمي في تطوير منظومة الإدارة العامة، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية المواكبة للتطلعات التنموية.



ن.ف/ع ذ



بنا 1213 جمت 15/03/2018













عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/15 - 28 : 04 PM