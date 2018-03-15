سعادة وزير شؤون الدفاع يترأس ختام جلسات أعمال اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة

المنامة في 15 مارس/ بنا / أختتمت في قوة دفاع البحرين اليوم الخميس، أعمال اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة، حيث ترأس سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع الجانب البحريني، كما ترأس الجانب البريطاني السيد DAVID HOGAN-HERN رئيس التخطيط والسياسة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الدفاع البريطانية، وذلك بمبنى نادي ضباط قوة دفاع البحرين.



وقد تناول الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي يأتي في مقدمتها أسس تدعيم التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء، بما يسهم في دعم و تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك القائم بين البلدين الصديقين، و جرى خلال الاجتماع التوقيع على محضر اجتماع اللجنة المشتركة، وفي ختام الجلسة جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.



هذا وقد أقام سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع مأدبة غداء بنادي ضباط قوة دفاع البحرين تكريماً للسيد DAVID HOGAN-HERN رئيس التخطيط والسياسة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الدفاع البريطانية والوفد المرافق.



حضر ختام الاجتماع اللواء الركن عبد الله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن علي صقر النعيمي مدير الإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري و اللواء الركن بحري أنور الجودر مدير الصيانة والتزويد الفني وعدد من كبار ضباط.



ن.ف/ع ذ



بنا 1212 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/15 - 21 : 03 PM