(الأشغال): 50% نسبة الإنجاز بمشروع تطوير تقاطع الجسرة للمرحلة الثانية

المنامة في 15 مارس/ بنا / ضمن المتابعة المستمرة للمشاريع التي تنفذها الوزارة تم اليوم عقد لقاء تنسيقي مشترك بين م. سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ونائب رئيس المجلس البلدي الشمالي السيد طه الجنيد في موقع مشروع تطوير تقاطع الجسرة (المرحلة الثانية) بحضور كل من السيد أحمد الكوهجي نائب رئيس اللجنة، السيد محمد عبدالله أبو الشوك، السيد عبدالله ابراهيم الدوسري ممثل الدائرة الثالثة، م. فتحي الفارع رئيس قسم إنشاءات الطرق، م. ماجد شرف مسؤول وحدة التنسيق بشؤون الأشغال وعدد من مهندسي المشروع.

وصرح المهندس سيد بدر علوي أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على آخر المستجدات في سير أعمال التنفيذ مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 50% ويجرى حالياً استكمال أعمال إنشاء الدوار الذي يربط شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع المزارع، وإنشاء الطريق الفرعي لمدخل المنحدر المقرر إنشاؤه، كما يتم وضع طبقات الدفان تمهيداً للبدء في وضع طبقات الأسفلت على الطبقات الجاهزة على المنحدر.



وخلال الزيارة، أكد م. علوي ضرورة الإسراع في التنفيذ والانجاز حسب البرنامج الزمني المتفق عليه، مع مراعاة التأكد من إجراءات الأمن والسلامة في مواقع العمل.



وأضاف مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق "أن المشروع يندرج ضمن خطة وزارة الأشغال لتوفير خدمات البنية التحتية والشوارع الرئيسية بالمملكة، كما يأتي في سياق حزمة مشاريع لتحسين المداخل إلى المدينة الشمالية، مشيراً إلى أن مشروع التطوير يسهم في الحد من الازدحامات المرورية خصوصاً في فترات الذروة، وستكون الحركة المرورية أكثر انسيابية في جميع الاتجاهات من خلال إنشاء مسار لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان من الجهة الشرقية إلى أعلى الجسر دون توقف، علماً بأن هناك توجه لجعل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع ولي العهد حرة بلا توقف".



وقال م. سيد بدر علوي إن هناك تنسيقا مع هيئة الكهرباء والماء عمل حماية لخطوط الكابلات الارضية بجهد 400 كيلووات، بالإضافة الى الاعمال المدنية المتمثلة في وضع الطبقات المكونة للمسار الاضافي لشارع الشيخ عيسى بن سلمان في اتجاه الغرب والتحضير لوضع الحواجز الاسمنتية الجانبية لوضع طبقات الاسفلت.



‎وأوضح أن عدد المركبات المستخدمة لهذا التقاطع يبلغ 90 ألف مركبة يومياً، في حين ستزيد الطاقة الاستيعابية للتقاطع المعني لتبلغ 120 ألف مركبة يومياً بعد التطوير، بينما سيقل زمن الانتظار بنسبة 45% مقارنة بالوضع الحالي بعد اكتمال المشروع.



‎ يذكر أن أعمال المشروع تشتمل على إنشاء دوار على شارع المزارع وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان لإيصال الحركة المرورية من منطقة الجسرة لشارع الشيخ عيسى بن سلمان مباشرةً وكذلك نقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان الى منطقة الجسرة عن طريق الدوار المزمع إنشاؤه، إلى جانب إنشاء مسار لتخفيف السرعة للدخول من شارع الشيخ عيسى بن سلمان الى الدوار بطول 160 متراً وإنشاء مسار لتسريع السرعة لأخذ الحركة المرورية من الدوار الى شارع الشيخ عيسى بن سلمان بطول 300 متراً، كما سيتم العمل على حماية أو نقل للخدمات الارضية وتركيب إنارة جديدة تتلاءم مع التصميم الجديد بالإضافة الى تركيب العلامات المرورية الإرشادية والتنظيمية وصباغة الخطوط الارضية لتأمين السلامة المرورية على الطريق.



الجدير بالذكر أن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على (شركة الغانم إنترناشونال للتجارة العامة والمقاولات ومجموعة الحاج حسن العالي) بقيمة 1,637,400.000 دينار (مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة دينار) وبدعم وتمويل من دولة الكويت الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي.



وكانت الوزارة قد انتهت مؤخراً من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت تعديل المنحدرات لزيادة انسيابية حركة المرور عليها، وإنشاء مسار إضافي على شارع الشيخ عيسى بن سلمان بطول 850 متراً ومنحدر نحو اليمين بطول 400 متراً لخلق حركة مرورية حرة بدون توقف للمركبات القادمة يربط من شارع الجنبية الى شارع الشيخ عيسى بن سلمان.



أما السيد أحمد الكوهجي نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس فقد أثنى على التعاون المثمر بين الوزارة والمجلس البلدي في متابعة المشاريع وترجمتها على أرض الواقع، منوهاً على أن مثل هذه اللقاءات والزيارات الميدانية تعود بالمنفعة على أهالي المنطقة ومستخدمي الطريق بما يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية، مضيفاً أن المجلس قد تقدم بعدد من المقترحات التي وعدت الأشغال بالنظر فيها.



وعلق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي السيد طه الجنيد أن هذه الزيارة تعتبر حلقة ضمن سلسلة من الزيارات التي ينظمها المجلس البلدي الشمالي للتعجيل بتنفيذ المشاريع بالمنطقة والاطلاع على آخر مستجدات تلك المشاريع، ومن ضمنها مشروع تطوير تقاطع الجسرة الذي يعد أحد المشاريع المهمة في المنطقة كونه سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية بالموقع الذي يشهد اختناقا مرورياً خاصة في الفترة الصباحية، مشيراً على تطلع الأهالي إلى استكمال الوزارة لهذا المشروع المهم بما يخدم المصلحة العامة.



من جانبه أشاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وممثل الدائرة الثالثة بالمنطقة الشمالية السيد عبدالله الدوسري بتنفيذ الوزارة المرحلة الثانية من مشروع تطوير تقاطع الجسرة الذي سيسهل الحركة أمام القادمين من المنامة باتجاه الجنبية والبديع والقرى والمدن الأخرى.



وقال الدوسري " إن المشروع يهدف إلى وضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة في التقاطع المذكور لخلق حركة مرورية حرة بدون توقف. ويشتمل على تغييرات إضافية على التقاطع لتكون الحركة المرورية أكثر انسيابية في جميع الاتجاهات".



وفي ختام تصريحه أبدى السيد الدوسري سعادته وتقديره للعمل الدؤوب والمتواصل لوزارة الأشغال وعلى رأسها سعادة وزير الأشغال م. عصام بن عبدالله خلف والوكيل م. أحمد الخياط لمتابعتهما الدقيقة والحثيثة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة التي تعكس حرص الحكومة الموقرة لتوفير تطلعات واحتياجات المواطنين الكرام.





ن.ف/ع ذ



بنا 1205 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/15 - 17 : 03 PM