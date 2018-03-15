رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح السبت مؤتمر الوراثة

المنامة في 15 مارس/ بنا / يفتتح رئيس المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت القادم في فندق الشيراتون بالمنامة، فعاليات المؤتمر الأول لشبكة علم الوراثة في العالم العربي تحت عنوان "مؤتمر الوراثة البشرية.. ما فوق الوراثة.. والجينوم الشخصي" الذي ينظمه مركز الاميرة الجوهرة للطب الجزيئي والأمراض الوراثية بجامعة الخليج العربي بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وسيستمر المؤتمر حتى 18 مارس 2018، وذلك ضمن نشاط الرابطة العربية للبحوث الوراثية التي تتخذ من مركز الأميرة الجوهرة مقراً لها.



و يشارك في المؤتمر متحدثون بارزون من عدة دول عالمية كالولايات المتحدة الامريكية، نيوزيلاندا، كندا واليابان، ودول عربية كالبحرين، السعودية، الامارات، الكويت، مصر، العراق، لبنان، السودان والاردن.



وقالت الرئيس المشارك للمؤتمر الدكتورة غادة الخفاجي إن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 150 مشاركاً من مختلف أنحاء الوطن العربي، ويناقش العديد من الموضوعات العلمية الحيوية، حيث يسلط الضوء لأول مرة في العالم العربي على "علم ما فوق الوراثة "، ودوره في التفاعل بين الجينات والنظام الغذائي في تطور الأمراض المزمنة، وهو علم جديد ومثير لم يطرح في المؤتمرات العربية في وقت سابق.



كما يناقش المؤتمر التطورات الحديثة في طب الجينوم الشخصي وأنماط الجينوم بين العرب، بهدف رفع مستوى المعرفة واستشراف الابتكارات والتطورات الحديثة في الوراثة البشرية وأخلاقيات البحوث السريرية، إلى جانب خلاصة الخبرة الإقليمية في فحص الأطفال حديثي الولادة.



ويجمع المؤتمر علماء الوراثة الطبية والجزيئية والأطباء والعلماء والباحثين وغيرهم من المهنيين الصحيين والشركات ذات الاهتمام بهذا العلم حيث يمكنهم التفاعل وبناء علاقات مهنية مثمرة.



وسيقام على هامش المؤتمر ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي تنظمها الرابطة العربية للبحوث الوراثة في خطوة لتأسيس شبكة قوية ومنتجة وفعالة للبحث والتعليم في علم الوراثة في العالم العربي.



ن.ف/ع ذ



بنا 1159 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/15 - 05 : 03 PM