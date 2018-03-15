باريس "تؤيد استنتاج" لندن حول مسؤولية موسكو في قضية الجاسوس باريس في 15 مارس /بنا/ أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس في بيان انها "تؤيد استنتاج" لندن حول مسؤولية موسكو في قضية تسميم الجاسوس الروسي الاسبق في المملكة المتحدة.



وقال البيان ان الرئيس ايمانويل ماكرون الذي اجرى محادثات جديدة صباح اليوم مع رئيسة الحكومة البريطاني تيريزا ماي يعتبر ان "لا تفسير منطقيا آخر" سوى عمل من روسيا.



وتابع بيان الرئاسة "منذ مطلع الاسبوع، أطلعت المملكة المتحدة فرنسا على اطلاع وثيق بالأدلة التي جمعها المحققون البريطانيون والعناصر التي تثبت مسؤولية روسيا في الهجوم. فرنسا تؤيد استنتج المملكة المتحدة بان لا تفسير منطقيا آخر، وتعبر من جديد عن تضامنها مع حليفتها".



واضاف البيان اتفاق ماكرون وماي حول أهمية الوحدة الاوروبية وعلى جانبي الاطلسي في الرد على هذا الحدث.



وكانت ماي أعلنت الاربعاء سلسلة من العقوبات على روسيا من بينها طرد 23 دبلوماسيا وتعليق الاتصالات الثنائية بعد ان اعتبرت موسكو "مسؤولة" عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا واللذان لا يزالان في حالة "حرجة".



الا ان الخارجية الروسية اعتبرت العقوبات عملا استفزازيا.





خ.س



بنا 1031 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/15 - 33 : 01 PM