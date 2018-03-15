عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين الدكتورة فيّ بنت عبدالله آل خليفة تنال جائزة "العالِم الناشئ" بمؤتمر برشلونة العالمي برشلونة في 15 مارس / بنا / حازت الأستاذ المساعد في قسم العمارة والتصميم الداخلي في كلية الهندسة بجامعة البحرين الدكتورة فيّ بنت عبدالله آل خليفة، جائزة "العالِم الناشئ" التي يقدمها المؤتمر العالمي لأساسيات وتطبيقات التصميم، وذلك خلال مشاركة وفد من أعضاء هيئة التدريس في قسم العمارة والتصميم الداخلي في كلية الهندسة بجامعة البحرين الدكتورة فيّ بنت عبدالله آل خليفة، والدكتورة نهال المرباطي، وتماضر الفحل، في المؤتمر العالمي الثاني عشر لأساسيات وتطبيقات التصميم بمدينة برشلونة الإسبانية، ويمنح المؤتمر عدداً محدوداً من الجوائز كل سنة للباحثين النشطين ذوي الاهتمامات البحثية في موضوعات المؤتمر.



وأعربت د. فيّ آل خليفة عن سعادتها بالحصول على الجائزة، التي استحقتها عن أنشطتها البحثية والتنظيمية، مبينة ان "الشباب الحاصلين على هذا النوع من الجوائز يؤدون عادة دوراً تنظيمياً ملحوظاً في المؤتمر من خلال قيادة المناقشات، وترؤس الجلسات، وتقديم المساعدة اللوجستية، فضلاً عن عرض أعمال وورقات بحثية".



وعن أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات العلمية، قالت د. فيّ آل خليفة: "إن أهمية هذه الفعاليات تكمن في تسليطها الضوء على المجالات الحديثة في التصميم بأنواعه المختلفة، وهو الأمر الذي يساعد على تطوير أفكار عضو هيئة التدريس، وتوسعة معارفه، التي تفضي بالضرورة إلى تجديد محتوى المقررات الأكاديمية، وربط الدروس النظرية بآخر توجهات التصميم العملية والتطبيقية في مختلف مجالات الحياة اليومية".



ورأت أن المؤتمر يعد فرصة لتطوير الأكاديميين الناشئين مهنياً حيث يلتقون بالخبراء في مجال العمارة والتصميم في بيئة تفاعلية تساعد على إنشاء شبكات اتصال علمية مستدامة.



وعرضت عضو هيئة التدريس في قسم العمارة والتصميم الداخلي الدكتورة فيّ بنت عبدالله آل خليفة المرحلة الأولى من بحث مشترك مع عضوي هيئة التدريس في قسم العمارة والتصميم الداخلي بالجامعة الدكتور جو ديغو بنيلو دا سلفا والدكتورة نهال المرباطي.



وناقش البحث الذي جرى في عدة مراحل، تأثير المدلولات البصرية على راحة الإنسان في المباني المعمارية الحديثة، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فوبيا الثقوب.



وعرضت مساعدة البحث والتدريس تماضر الفحل، والدكتورة نهال المرباطي ورقة عن المفاهيم المعاصرة للتصميمات والنقوش الإسلامية التي تمت قولبتها في نماذج مميزة لتصميم مجوهرات أو مساحات داخلية، وأعدت الباحثتان الورقة بمساعدة 28 طالباً وطالبة في قسم التصميم الداخلي بجامعة البحرين.



وقد استقطب المؤتمر الذي عقد مؤخراً، نحو 250 مشاركاً من كافة أنحاء العالم، منهم أكاديميين، ومصممين، ومعماريين عرضوا بحوثاً علمية عدة ناقشت إيجاد تصاميم مبتكرة من دون حدود في مختلف المجالات.











أ.ا.ش/و.ش



بنا 1019 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/15 - 35 : 01 PM