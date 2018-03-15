بدء أعمال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم "الأونروا" روما في 15 مارس /بنا/ بدأت أعمال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم الاونروا، اليوم، في مقر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.



وتم اعلان بدء المؤتمر من قبل وزراء خارجية مصر والاردن والسويد، ومدير عام وكالة "الأونروا".



ويحمل المؤتمر الوزاري الاستثنائي عنوان: "الحفاظ على الكرامة، وتقاسم المسؤولية، وحشد العمل الجماعي، من أجل دعم الأونروا"، بمشاركة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، ومفوضة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والعديد من وزراء الخارجية، وممثلي أكثر من تسعين دولة.



ويعقد الاجتماع على خلفية العجز المالي الكبير بموازنة الوكالة للعام 2018، وهو ما يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين إتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة.



وقد حذرت وكالة "الأونروا"، المجتمع الدولي من كارثة ونتائج وخيمة لعدم الاستجابة لندائها بتوفير الدعم المالي لسد العجز الذي تعاني منه.



وتأمل الامم المتحدة في حشد دعم مالي كبير من الدول المانحة كافة سواء الدول العربية والإسلامية أو دول العالم المختلفة، لتغطية العجز المالي جراء تقليص المساعدات الأمريكية لـ " أنروا".









خ.س



بنا 1012 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/03/15 - 15 : 01 PM