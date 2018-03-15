مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية واعتقال 16 فلسطينيا نابلس في 15 مارس /بنا/ اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس، بحراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة الانباء الفلسطينية، أن قرابة 500 مستوطن اقتحموا المنطقة الأثرية، وأن جيش الاحتلال أغلق الطرق المؤدية للمنطقة.



وأضاف ان جيش الاحتلال اقتحم المنطقة الأثرية وفجر سارية العلم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، واليوم، 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.



وأوضح نادي الأسير، في بيان، نقلا عن الوكالة، أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، و 6 من محافظة نابلس، وفلسطينيين من بلدة حزما شرق القدس.



خ.س



بنا 1000 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/03/15 - 15 : 01 PM