سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من ولي عهد الكويت المنامة في 15 مارس/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله و رعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المعزية له بوفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح، عبر سمو ولي عهد دولة الكويت في برقيته عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه النبيلة و الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



ن.ف/و.ش



بنا 0952 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/15 - 13 : 01 PM