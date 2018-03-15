جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من ولي عهد الكويت المنامة في 15 مارس/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية جلالته المعزية له بوفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح، عبر سمو ولي عهد دولة الكويت فيها عن خالص شكره وتقديره لمشاعر جلالة الملك الأخوية والطيبة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة.





ن.ف/خ.س



بنا 0931 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/03/15 - 40 : 12 PM