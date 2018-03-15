الوزير ميرزا يبحث فرص الاستثمار في مشاريع الكهرباء والماء مع مؤسسة الخليج المنامة في 15 مارس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه صباح أمس ، وفداً رفيع المستوى من مؤسسة الخليج للاستثمار وهي إحدى المساهمين الرئيسيين في كل من محطة العزل للطاقة و محطة الدور للطاقة والمياه، يتقدمهم السيد شفيق جميل علي رئيس مجموعة الاستثمارات، والسيد مشاري مصطفى الجديمي رئيس الخدمات المالية، بحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، والدكتور أحمد هاشم مستشار الوزير.

وخلال اللقاء رحب الوزير ميرزا بالحضور مشيداً بجهود ونشاط مؤسسة الخليج للاستثمار في تنفيذ عدد من المشاريع في مملكة البحرين ودول المنطقة. وتم استعراض آخر التطورات في المشاريع القائمة حالياً ومنها محطة العزل للطاقة ومحطة الدور للطاقة والمياه، حيث أبدى المسئولون بمؤسسة الخليج للاستثمار رغبتهم في المزيد من الاستثمار في هذه المشاريع بحسب الفرص المتاحة، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزير والمسؤولين بالهيئة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وإسداء التوجيهات التي من شأنها تطوير العمل بالمحطات.







ن.ف/خ.س



بنا 0927 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/15 - 38 : 12 PM