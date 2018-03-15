الرئاسة التركية: لا نعتزم تسليم منطقة عفرين إلى القوات الحكومية السورية اسطنبول في 15 مارس/ بنا / قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بأن بلاده لا تعتزم تسليم منطقة عفرين إلى القوات الحكومية السورية بعد استكمال السيطرة عليها من المسلحين الأكراد.

واوضح قالن في مقابلة تليفزيونية نشرتها وسائل إعلام تركية واوردتها وكالة الانباء الالمانية اليوم الخميس :"ليس لدى تركيا نية لتسليم عفرين إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد".



وقال إن القوات التركية والمسلحين السوريين المشاركين لها في عملية "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد في عفرين، تمكنوا من "بسط الأمن في 70% من عرفين وقد ضاق الخناق على الإرهابيين في عفرين، ونتوقع تطهير مركز المدينة من الإرهابيين بشكل كامل خلال فترة قصيرة جدا".

وعن احتمال حدوث تغيير في إطار المباحثات التركية الأمريكية بشأن منطقة منبج التي يسيطر عليها أيضا المسلحون الأكراد بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قال قالن إن "التخلي عن الإطار الذي اتفقنا عليه أمر غير وارد".



وأعلنت مصادر دبلوماسية تركية اليوم تأجيل زيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو المقررة إلى الولايات المتحدة الاثنين المقبل إلى موعد آخر لم يحدد.











و.ش



بنا 0926 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/15 - 36 : 12 PM