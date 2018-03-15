موسكو تتوقع مغادرة 100 مدني للغوطة ودخول مساعدات

الغوطة في 15 يناير /بنا/ أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء أن روسيا تتوقع أن يغادر 100 مدني على الأقل الغوطة الشرقية اليوم الخميس، حيث أُعلن عن وقف جديد لإطلاق النار في المدينة.



كما نقلت الوكالة عن مركز المصالحة في سوريا، الذي تديره وزارة الدفاع الروسية، قوله إن الغوطة الشرقية ستتسلم 137 طنا من الأغذية كمساعدات إنسانية.



وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا توصل الثلاثاء إلى اتفاق مع مسلحي المعارضة حول خروج عدة مجموعات من المدنيين من الغوطة الشرقية.



وحسب المركز فقد تجاوز العدد الإجمالي للمدنيين الذين غادروا الغوطة الشرقية منذ فتح الممر الإنساني 300 شخص.





خ.س



بنا 0810 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/03/15 - 43 : 11 AM