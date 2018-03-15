سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ولي عهد الكويت

المنامة في 15 مارس/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المعزية له بوفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح، عبر سمو ولي عهد دولة الكويت في برقيته عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



ن.ف/و.ش



بنا 0818 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/15 - 22 : 11 AM