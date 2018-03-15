"اليونسكو" تعرض تجربة الجودة الداخلية بجامعة البحرين على موقعها الإلكتروني

المنامة في 15 مارس / بنا / نشر الموقع الالكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كتاباً يعرض تجارب عدة في أنظمة الجودة الداخلية الفعَّالة والمبتكرة.



وضمَّ الكتاب فصلاً كاملاً لتجربة نظام الجودة الداخلي في جامعة البحرين بعنوان: "الموازنة بين المركزية واللامركزية في إدارة وتطبيق نظام الجودة الداخلي".



ويعدُّ الكتاب الموسوم بــ "نظم ضمان الجودة الداخلية وأثرها في تعزيز جودة التعليم العالي وإمكانية توظيف الخريجين"، دليلاً لمؤسسات التعليم العالي التي تخطط لتصميم وتطوير أنظمتها الخاصة بها، حيث يوفر إرشادات مفيدة لصانعي السياسات الوطنية والمؤسسية ومسؤولي ضمان الجودة، إذ يعرض الاتجاهات الدولية في نظم الجودة الداخلية السائدة اليوم، بما في ذلك الممارسات والمبادئ المبتكرة.



وفي هذا السياق، قال مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في جامعة البحرين الدكتور بسام محمد الحمد، الذي أنجز دراسة جامعة البحرين مع رئيس شعبة الجودة والتميز في مركز ضمان الجودة راما العدوان: "هذا الكتاب يمثل تتويجا لدراسة استقصائية دولية رئيسية حول استكشاف خيارات فعالة، ومبتكرة في نظم ضمان الجودة الداخلية، أجراها المعهد التربوي للتخطيط التربوي (IIEP) بالتعاون مع ثماني جامعات من النمسا، ومملكة البحرين وبنغلاديش، وشيلي، والصين، وألمانيا، وكينيا، وجنوب أفريقيا".



وأضاف "نتائج هذه الدراسات الاستقصائية الدولية تعطي الكتاب منظوراً مقارناً للاتجاهات الدولية، بالإضافة إلى أنه يقدم تحليلاً مقارناً لأفضل الممارسات التي تستخدمها هذه الجامعات، ليصبح مصدراً مهماً للمشاركين في تصميم وإصلاح نظام ضمان الجودة في التعليم العالي".



ودعا د. الحمد الراغبين في الاستفادة من مضمون الكتاب، إلى زيارة موقع منظمة اليونسكو الالكتروني، عبر الرابط:



http://www.iiep.unesco.org/en/new-book-looks-internal-quality-assurance-worldwide-4385















خ.ب/خ.س



بنا 0748 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/03/15 - 58 : 10 AM