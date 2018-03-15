مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم قافلة مساعدات طبية لليمن عدن في 15 مارس /بنا/ سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم لمركز الإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية 300 طن من المساعدات الطبية تشتمل على المحاليل الطبية ، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.



وتعد هذه القافلة الثانية في غضون شهر، حيث سلم المركز 12 طناً من المحاليل الطبية لوزارة الصحة اليمنية منتصف الشهر الماضي، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية.



واكد وكيل وزارة الصحة العامة اليمينة الدكتور أحمدالكمال أهمية هذه المحاليل في الوقت الراهن خاصة مع قرب دخول فصل الصيف وما يرافقه من جائحات لعدد من الأمراض الخطيرة موضحا أن عملية التسليم اليوم اشتملت على كمية كبيرة من المحاليل والمقدرة بحوالي 280 ألف وحدة محلول، وقد سبق استلام حوالي 12 ألف وحدة محلول في وقت سابق.



خ.س



بنا 0746 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/15 - 53 : 10 AM