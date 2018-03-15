التنمية السياسية يشيد بحصول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الأيزو

المنامة في 15 مارس / بنا / أشاد معهد البحرين للتنمية السياسية بإنجاز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمتمثل في حصول الأمانة العامة للمؤسسة على شهادة الأيزو في نسختها المحدثة (ISO 9001:2015) في نظام إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي-أيزو، وذلك أعقاب عملية تدقيق -أجرتها شركة "بيرو فيريتاس القابضة" فرع المملكة المتحدة - على جميع العمليات والإجراءات التي تقوم بها الأمانة العامة في المؤسسة الوطنية.



وأكد المعهد أن هذا الإنجاز يعد بمثابة شهادة على الاحترافية والمهنية التي تدار بها عمليات الأمانة العامة للمؤسسة حرصاً على الالتزام بمعايير الجودة، والتي تنعكس بدورها على تمكين المؤسسة من النهوض بمسؤولياتها في مجال ترسيخ حقوق الإنسان في المملكة.



وهنأ المعهد أمين عام المؤسسة الدكتور خليفة بن علي الفاضل وكافة العاملين في الأمانة العامة على هذا الإنجاز، مشيداً بما حققته الهيئة من منجزات متميزة منذ انشائها تجسيداً للرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في صيانة حقوق الإنسان.



وأعرب المعهد عن فخره واعتزازه بأن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان هي أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحصل على شهادة الأيزو على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أن هذا الانجاز يعد دلالة على التقدير والاحترام الذي تحظى به المؤسسة إقليميًا ودوليًا.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0745 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/15 - 51 : 10 AM